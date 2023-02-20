Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bodrum'da tekneler alev alev yandı

3. Sayfa Haberleri

Bodrum'da tekneler alev alev yandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iskelede bağlı 2 teknede çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iskelede bağlı 2 teknede çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. 2 teknede ağır, 2 teknede ise hafif hasar meydana geldi.

Sabaha karşı Bitez Limanı'nda bağlı bir teknede yangın başladı. Hızlı bir şekilde büyüyen yangın, yan taraftaki tekneye sıçradı.

Alevleri fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine gelerek alevlere müdahale etti. 112 Acil Sağlık ekibi de olay yerinde hazır bekledi.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın söndürüldü. Yangının tekrar başlama ihtimaline karşı Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri bölgeye geldi. Yangında 2 teknede ağır hasar, yan taraftaki 2 teknede hafif hasar meydana geldi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bodrum Bitez Muğla 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title