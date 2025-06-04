Bodrum'da Tekne Patladı: 3 Yaralı

Bodrum'da Tekne Patladı: 3 Yaralı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir teknede meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. Patlama, elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin ediliyor ve güvenlik kamerası görüntüleri olay anını kaydetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir teknede meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Sabah saatlerinde Milta Marina içerisindeki akaryakıt istasyonuna gelen 12 metre boyundaki "Aslan" isimli tekneye yakıt ikmali yapıldı. İkmal sonrası yakıt iskelesinden ayrılmak için çalıştırılan motoryatta elektrik kontağından kaynaklı olduğu sanılan patlama meydana geldi. Büyük bir gürültüye neden olan patlama sonrası bölgede yangın çıktı. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, polis, sağlık ekipleri ile denizden Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Olayda 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılardan Mustafa Ö'nün bacağının kırıldığı, ismi henüz öğrenilemeyen yaralının omzunun çıktığı, Taner Ş.'nin ise dumandan etkilendiği öğrenildi.

"Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor"

Yarı batık haldeki ağır hasarlı teknenin etrafı deniz kirliliğini önlemek amacıyla bariyerle çevrildi. Motoryat için kurtarma çalışmaları başladı. Patlama anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tekne kaptanının halatı çözdükten sonra motoru çalıştırmak için içeri girdiği, kısa süre sonra da patlamanın yaşandığı görülüyor. Patlamanın ardından kaptanın yaralı halde dışarı çıktığı, marina görevlilerinin de çıkan yangını söndürmeye çalıştığı görüntüye yansıyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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