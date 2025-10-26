Haberler

Bodrum'da Sürüklenen Yelkenli Tekne Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 14 metre uzunluğundaki yelkenli tekne, içinde 4 kişi bulunduğu için Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası sonrası sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan 14 metre uzunluğundaki yelkenli tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bodrum Kalesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan 14 metre boyundaki tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Bodrum Kalesi önlerinde demirletilerek emniyete alındı. - MUĞLA

