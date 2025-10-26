Bodrum'da Sürüklenen Yelkenli Tekne Kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 14 metre uzunluğundaki yelkenli tekne, içinde 4 kişi bulunduğu için Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında makine arızası sonrası sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan 14 metre uzunluğundaki yelkenli tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bodrum Kalesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan 14 metre boyundaki tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Bodrum Kalesi önlerinde demirletilerek emniyete alındı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa