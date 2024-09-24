Bodrum'da Sürüklenen Tekneye Kurtarma Operasyonu
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında motor arızası yapan özel bir tekne, yaptığı yardım çağrısı sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı bot tarafından kurtarıldı. İçinde 2 kişi bulunan 5 metre boyundaki tekne, Bağlar Koyu'nda emniyete alındı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında seyreden ve içinde 2 kişi bulunan özel tekne açık denizde motor arızası yapması sonrası açık denizde sürüklenmeye başlayınca yardım çağrısı yapıldı.
Bodrum Kalekent açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 5 metre boyundaki tekneden yapılan yardım çağrısı sonrası bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı TAHLİSİYE-14 botuna yedeklenen tekne Bağlar Koyu'nda emniyete alındı. - MUĞLA