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Bodrum'da Sürüklenen Tekneye Kurtarma Operasyonu

Bodrum'da Sürüklenen Tekneye Kurtarma Operasyonu
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında motor arızası yapan özel bir tekne, yaptığı yardım çağrısı sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı bot tarafından kurtarıldı. İçinde 2 kişi bulunan 5 metre boyundaki tekne, Bağlar Koyu'nda emniyete alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında seyreden ve içinde 2 kişi bulunan özel tekne açık denizde motor arızası yapması sonrası açık denizde sürüklenmeye başlayınca yardım çağrısı yapıldı.

Bodrum Kalekent açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan 5 metre boyundaki tekneden yapılan yardım çağrısı sonrası bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı TAHLİSİYE-14 botuna yedeklenen tekne Bağlar Koyu'nda emniyete alındı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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