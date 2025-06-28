Bodrum'da Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Bodrum'da Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi Karaincir Koyu'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Karaincir Koyu önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Karaincir Koyu önlerinde sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 7 metrelik tekneden yardım çağrısı yapıldı. Yapılan yardım çağrısı sonrası sürüklenen tekne bölgede bulunan Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Bodrum Marina'ya emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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