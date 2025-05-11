Bodrum'da Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi Ortakent açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen 7,5 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı ve güvenli bir şekilde Bodrum Marina'ya yanaştırıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesi Ortakent açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bodrum Ortakent açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 1 kişi bulunan 7,5 metre boyundaki tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Bodrum Marina'ya emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa