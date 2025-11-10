Bodrum'da Suç Örgütü Operasyonu: 10 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

"Suç örgütü kurma, uyuşturucu ticareti ve işyeri kurşunlama" suçlamasıyla gözaltına alınan 10 şüpheli, Muğla'nın Bodrum ilçesinde adliyeye sevk edildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Silahlı suç örgütü kurma, uyuşturucu ve iş yeri kurşunlama" suçlarına karıştıkları iddia edilen şüphelilerle ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Ekiplerce Bodrum merkezli İstanbul, Aydın, Diyarbakır, Bitlis, Tunceli, Mardin'de operasyonlar yapıldı. Gözaltına alınan şüpheliler Bodrum'a getirildi. Sabah saatlerinde Bodrum Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerle ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi. - MUĞLA