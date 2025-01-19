Bodrum'da Su İsale Hattında Patlama: Yol Yarılıp Çukur Oluştu

Muğla'nın Bodrum ilçesi Yahşi Mahallesi'nde ana su isale hattında patlama meydana geldi. Patlama anı güvenlik kameralarına yansırken, tonlarca su boşa aktı, asfalt yarıldı ve yolda dev bir çukur oluştu.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kargı Caddesi'nde yaşandı. Şiddetli patlama nedeniyle bölgedeki bir site içerisindeki evi su bastı, taş ve asfalt yığınları sitenin giriş kapısını kapladı. Denize akan çamurlu su, kıyıdaki suyun rengini kahverengiye çevirdi.

Zabıta ekipleri trafik akışını kontrollü şekilde sağlarken, MUSKİ ekipleri patlayan hattı onarmak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, patlama sırasında park halindeki bir otomobildeki kişinin aracı hızla bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı ve çevredeki iki vatandaşın otomobile doğru koştuğu anlar yer aldı. - MUĞLA