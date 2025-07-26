Bodrum'da Su İsale Hattında Patlama: Bölgeyi Su Bastı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattında meydana gelen patlama, Yahşi Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesini su bastı. Yol kenarındaki çöp konteynerleri suya kapılarak sürüklendi, sokaklardan akan sular sahile ulaştı. Yetkililer, bölgedeki suyu keserek onarım çalışmalarına başladı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana isale hattında patlama yaşandı. Patlama sonrası bölgedeki sitenin bahçesini su bastı.
Yahşi Mahallesi'nde daha önce sık sık patlamanın yaşandığı Kargı Caddesi'nde gece saatlerinde yine patlama meydana geldi. Yaşanan patlamanın ardından bölgedeki siteyi su bastı. Yol kenarındaki çöp konteynerleri, suya kapılarak metrelerce sürüklendi. Sokaklardan akan su, sahile vurdu. Dere gibi akan su, boru parçalarını sahile sürükledi. İhbarın ardından hattaki su kesilerek bölgede onarım çalışması başlatıldı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa