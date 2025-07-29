Bodrum'da Su Hattı Patladı, Yol Çöktü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana su isale hattında meydana gelen patlama sonucu yolda dev çukur oluştu. Patlamayla birlikte tonlarca su boşa akarken, bazı evlerin bahçeleri sular altında kaldı. Yol trafiğe kapatılırken, patlama anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde yaşandı. Ana su hattında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Büyük bir gürültüyle patlayan boru, asfaltı parçalarken yol ortasında devasa bir çukur oluştu.

Patlamayla birlikte caddede tonlarca su çevreye yayılırken, bölgedeki bazı evlerin bahçeleri suyla doldu. Vatandaşlar, suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Güvenlik amacıyla yol araç trafiğine kapatılırken, olay yerine ekipler sevk edildi. Bölgede su kesintisi yaşanırken, yıllardır benzer sorunların yaşandığı Bodrum'da MUSKİ ekipleri onarım çalışması başlattı. Vatandaşlar, su sıkıntısının had safhaya ulaştığı bu günlerde MUSKİ'nin bir an önce sorunu çözmesini beklediklerini ifade ettiler.

Patlama anı, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, büyük bir su kütlesinin yola fışkırdığı ve asfaltın çöktüğü anlar yer aldı. - MUĞLA