Bodrum'da Su Almaya Başlayan Tekne Kurtarıldı

Bodrum'da Su Almaya Başlayan Tekne Kurtarıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde su almaya başlayan 6 kişi bulunan bir tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak Ağanlar Tersanesine yanaştırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içerisinde 6 kişi bulunan ve su almaya başlayan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bodrum İçmeler Mahallesi açıklarında su almaya başlayan içerisinde 6 kişi bulunan tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Ağanlar Tersanesine emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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