Bodrum'da Su Almaya Başlayan Tekne Kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde su almaya başlayan 6 kişi bulunan bir tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak Ağanlar Tersanesine yanaştırıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde içerisinde 6 kişi bulunan ve su almaya başlayan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bodrum İçmeler Mahallesi açıklarında su almaya başlayan içerisinde 6 kişi bulunan tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Ağanlar Tersanesine emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa