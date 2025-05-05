Bodrum'da Sivil Jandarma Denetimi: İhlal Tespit Edildi

Bodrum'da Sivil Jandarma Denetimi: İhlal Tespit Edildi
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde sivil kıyafetli jandarma personeli, toplu taşıma aracında denetim gerçekleştirdi. Sürücüye cep telefonu ve emniyet kemeri ihlalleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde minibüse sivil şekilde binen jandarma personeli denetim yaptı. Denetimde sürücüye 2 ayrı ihlalden cezai işlem uygulandı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amirliği tarafından Bodrum - Menteşe güzergahında yolcu taşımacılığı yapan toplu taşıma aracında sivil denetim yapıldı. Yolcu taşıyan araçların karıştığı trafik kazalarını önlemek maksadıyla yapılan denetimde trafik Jandarması personeli sivil kıyafetli, yolcu gibi minibüse binerek şoförün trafik denetim ve kontrolü yaptı.

Yapılan denetim sonucunda sürücüye "seyir halinde cep telefonunu ele alarak kullanmak", "emniyet kemerini kullanmamak" ihlallerinden cezai işlem uygulandı.

Jandarma personeli, sürücü ve yolculara trafik kurallarına uyma konusunda uyarılarda bulundu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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