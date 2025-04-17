Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! Şoförlerden 'POS cihazı' kararı

İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! 'POS cihazı' kararı
Merkez Bankası faizi yükseltti

Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı
Sırrı Süreyya Önder'den yeni haber! Başhekim canlı yayında açıkladı

Başhekim, Sırrı Süreyya Önder için kritik takvimi açıkladı

Bodrum'da Sınıf Öğretmeni Uyuşturucu Yetiştirirken Yakalandı

Bodrum'da Sınıf Öğretmeni Uyuşturucu Yetiştirirken Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir sınıf öğretmeni evinde yaptığı operasyonda 9 kök kenevir ile çeşitli uyuşturucu aparatları ele geçirildi. Şüpheli öğretmen gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gardıropta uyuşturucu yetiştiren sınıf öğretmeninin evinde 9 kök keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kızılağaç Mahallesi'nde ikamet eden ve sınıf öğretmenliği yaptığı öğrenilen B.C. isimli şahsın Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ikametine operasyon düzenlendi. Narkotik arama köpeği desteğiyle yapılan operasyonda 9 kök kenevir bitkisi, 3 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 35 adet kenevir ve skunk tohumu, 11 parçadan oluşan iklimlendirme ve ışık sistemi ve 8 litre zirai ilaç ve gübre ele geçirildi. Şüpheli öğretmen gözaltına alınırken olayla ilgili adli işlemlere başlandı. - MUĞLA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.