Bodrum'da silahlı gasp şüphelileri tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde silahlı gasp yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Aramada silah, para ve motosiklet ele geçirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde silahlı gasp yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

24 Ağustos'ta Bodrum'da T.A'nın silahla korkutulup darbedilerek gasp edilmesinin ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Bölgedeki 80 kameranın kayıtlarını inceleyen ekipler, Bodrum ve Milas'taki eş zamanlı operasyonla F.K, M.Y, M.A.Ö, S.İ, B.K. ve B.B.İ.'yi gözaltına aldı.

Aramada namlu kısmı kesik pompalı tüfek, bir miktar para, cep telefonu ve plakasız motosiklet ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan F.K, M.Y, M.A.Ö, S.İ, B.K. tutuklandı, B.B.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

M.Y. ve F.K'nin çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.