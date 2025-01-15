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Bodrum'da Sağanak Yağış Sonrası İstinat Duvarı Yıkıldı

Bodrum'da Sağanak Yağış Sonrası İstinat Duvarı Yıkıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası bir istinat duvarı yıkıldı. Enkaz, park halindeki bir otomobile zarar verdi. Olay, Dirmil Mahallesi'nde meydana geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından istinat duvarı yıkıldı. Enkaz, park halindeki otomobile de zarar verdi.

Olay, sabah saatlerinde Dirmil Mahallesi Kızılburun mevkisindeki bir sitede meydana geldi. Gece saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış sonrası istinat duvarı ve üzerindeki demir çit yıkıldı. Yıkılan duvarın bir kısmı, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Gürültüyü duyan site sakinleri, panikle dışarı çıktı. İhbarın ardından polis ekipleri olay yerine geldi. Otomobil enkazın olduğu bölgeden uzaklaştırıldı.

Otomobilin sahibi Tarık Helvacı, bir süredir duvarın altından atık su aktığını, sağanak yağmurun da etkisiyle duvarın yıkıldığını ifade ederek şöyle konuştu: "7-8 yıldır taş duvarın altından foseptik suyu akıyor yağışla da birlikte en sonunda çöktü. Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Biz gürültüyle uyandık, arabamda hasar meydana geldi." - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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