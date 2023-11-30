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Bodrum'da Rus kadın ve kızının öldürülmesiyle ilgili yardım kampanyası başlatıldı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, eski eşi tarafından öldürülen Rus kadın ve kızının cenazeleri için yakınları Rusya'da yardım kampanyası başlattı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, eski eşi Litvanya uyruklu paralı asker Andrej Kuslevic'in (42) öldürüp cesetlerini çarşafa sarararak sarp araziye attığı Rus uyruklu Irina Dvizova (42) ile kızı Dayana Dvizova'yanın (15) Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsileri tamamlandı. Maddi durumu iyi olmadığı belirtilen yakınları, cenazelerin alınabilmesi için Rusya'da sosyal medyada yardım kampanyası başlattı.

Bodrum'da yaşayan ve gayrimenkul alım-satım işi yapan Irina Dvizova ile kızı Dayana'ya yakınları 23 Kasım'da ulaşmayınca Konacık Mahallesi'ndeki evlerine gitti. Kapı açılmayınca kırarak içeri giren yakınları, koltukta anne-kıza ait olduğunu düşündükleri kan lekesi gördü. Yakınlarının ihbarı üzerine Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri anne-kızı bulmak için çalışma başlattı.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Ekipler, bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Adreste tespit edilen bir aracın izini takip eden polis, aramayı İçmeler mevkisinde Tavşanburnu yolu civarında yoğunlaştırdı. Dün saat 16.00 sıralarında yol kenarındaki dik yamaçta, anne ve kızın 3 metre arayla çarşafa sarılmış cesetleri bulundu. Savcının incelemesinin ardından cesetler, Bodrum Devlet Hastanesi'ne; oradan da kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Anne ve kızının, Irina Dvizova'nın eski eşi Andrej Kuslevic tarafından öldürüldüğü belirlendi. Kuslevic'in olayın ardından küçük erkek çocuğunu da yanına alıp Litvanya'ya kaçtığı belirtildi.Anne- kızın otopsi işlemleri tamamlandı. Ancak, cenazeleri yakınları tarafından henüz teslim alınmadı. 3 çocuğundan en büyüğü olan David Dvizova ve diğer yakınları, annesi ve kardeşinin cenazelerinin alınıp, ülkelerine götürülebilmesi için Rusya'da yardım kampanyası başlattı. Anne-kızın maddi durumu iyi olmayan yakınları tarafından kampanyayla ilgili olarak sosyal medya hesaplarından paylaşım yapıldı.Öte yandan çifte cinayetin şüphelisi olarak aranan Irina Dvizova'nın eski eşi Andrej Kuslevic'in Litvanya'da olduğu belirlendi. Kuslevic'in yakalanması için Litvanya güvenlik birimleriyle gerekli yazışmaların yapıldığı bildirildi. (DHA)

-Arşiv görüntülerle

Haber - Kamera: Fırat AKAY / BODRUM (Muğla), (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bodrum Rusya Muğla Aile İçi Şiddet Cinayet Suç 3. Sayfa Haberler

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