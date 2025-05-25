Bodrum'da Polise Saldıran Şüpheliler Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Bodrum'da Polise Saldıran Şüpheliler Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde alkollü bir sürücünün polis ekiplerine saldırması sonucu gözaltına alınan şüpheliler, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda 3 polis memuru hafif yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde polis ekiplerine saldıran şüpheliler, mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam Konacık Atatürk Bulvarı'nda makas atarak seyreden aracın durumundan şüphelenen polis ekibi, aracı Konacık Zabıta Kavşağı'nda durdurdu. Yapılan kontrolde sürücü A.C.'nin 1.35 promil alkollü olduğu tespit edildi. Cezai işlem yapıldığı sırada alkollü sürücü polise tekme atarken, otomobildeki diğer şahıslar da polise saldırdı. Şahısların polise hakaret edip fiziki müdahalede bulunmaları üzerine bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi. Olayda 3 polis hafif şekilde yaralanırken, şahıslar gözaltına alındı. Ehliyetine el konulan ve 18 bin TL idari para cezası kesilen sürücü A.Ç. ile arkadaşları E.Y. ve M.Ç., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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