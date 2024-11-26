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Bodrum'da Park Halindeki Cip Mağazaya Daldı: 4 Yaralı

Bodrum'da Park Halindeki Cip Mağazaya Daldı: 4 Yaralı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir cip, sürücüsünün park etmeye çalışırken kontrolünü kaybetmesi sonucu bir mağazaya girdi. Olayda 4 kişi yaralanırken, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürücüsünün park etmeye çalıştığı cip kontrolden çıkarak mağazaya daldı. Olayda işletmedeki 4 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Yalıkavak Şeyhülislam Ömer Lütfi Caddesi'nde meydana geldi. 34 DMD 77 plakalı cipin sürücüsü Z.H.Y., yol kenarında park etmeye çalışırken araç sürücünün kontrolünden çıktı. Araç temizlik ürünleri satan mağaza önündeki duvarı yıktıktan sonra mağazaya daldı. Kazada işletme çalışanları A.B.A., E.Y., Z.T. ile işletmede müşteri olarak bulunan M.M. yaralandı.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazanın ihbar edilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası işletmede büyük çapta maddi hasar oluştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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