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Bodrum'da Otomobil Kamyonete Çarptı: 3 Yaralı

Bodrum'da Otomobil Kamyonete Çarptı: 3 Yaralı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, park halindeki bir kamyonete çarparak 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay yerinde güvenlik kameraları kazayı anbean kaydetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeki otomobilin park halindeki bir kamyonete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bodrum ilçesi Bitez Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.M.K. idaresindeki 48 BH 270 plakalı otomobil, odun satışı için caddede duran 35 ARU 882 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonetin kasasında satış yaptığı sırada yere savrulan M.D., otomobil sürücüsü N.M.K. ve otomobilde bulunan M.D. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen otomobilin park halindeki kamyonete şiddetle çarpıp, diğer şeritte yan durduğu ve o esnada çevrede büyük bir panik yaşandığı anlar yer alıyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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