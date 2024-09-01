Üye Girişi
Haberler

Bodrum'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Turgut Özal Bulvarı'ndan Mehmet Hilmi Caddesi'ne giren T.A.D. idaresindeki 34 DER 862 plakalı otomobil, caddede seyreden Adil Nabi Bulgan idaresindeki 35 ZLF 88 plakalı motosiklete çarptı. Daha sonra hızını alamayan otomobil, Gümüşlük Caddesi'ne girdi. Kaldırıma savrulan otomobil, ahşap direği yıktıktan sonra beton direğe çarparak durabildi. Kazada Gümüşlük Caddesi'ne metrelerce savrulan motosiklette bulunan Adil Nabi Bulgan (20) ve S.C.Ç. (20) ağır şekilde yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Adil Nabi Bulgan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, kazada ağır yaralanan S.C.Ç.'nin tedavisi devam ediyor. Otomobil sürücüsü T.A.D. ise gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet 3-sayfa trafik Bodrum 3.Sayfa Güncel Haberler

Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti

Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti

 Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı

Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı

 İddia ortalığı fazlasıyla karıştıracak! Ankara, Esed'in olmazsa olmaz şartını kabul etmeye hazır

İddia ortalığı fazlasıyla karıştıracak! Ankara, Esed'in olmazsa olmaz şartını kabul etmeye hazır
CHP lideri Özel: 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyenleri hedefe koymaya kalkanları affetmeyeceğiz

CHP lideri Özel: "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyenleri hedefe koymaya kalkanları affetmeyeceğiz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Türkçe adı ''Z'' harfiyle başlayan iki ülke hangi kıtadadır? Sual kelimesinin eş anlamlısı nedir? Sual ne demek? EYÜPSPOR- TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE Eyüpspor- Trabzonspor maçı şifresiz, HD izleme linki var mı? BEIN SPORTS ŞİFRESİZ İZLEME LİNKİ Ahu Tuğba öldü mü? Ahu Tuğba kimdir? Ahu Tuğba'nın hastalığı ne? Kim Milyoner Olmak İster Canlı İzle! 1 Eylül Kim Milyoner Olmak İster canlı izleme linki! BEŞİKTAŞ- SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE: Beşiktaş- Sivasspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? BEIN SPORTS ŞİFRESİZ İZLEME LİNKİ Galatasaray- Fenerbahçe maçı ne zaman? 2024-25 sezonu Fenerbahçe- Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak? İsmail Çokçalış kimdir? İsmail Çokçalış kaç yaşında, nereli? Cem Söküt kimdir? Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna dahil olan Cem Söküt kaç yaşında, nereli? SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK 2024 MÜLAKAT SONUÇLARI: MEB öğretmen atama mülakat sonuçları açıklandı mı? Bein Sports 3 CANLI izle! (MANCHESTER CITY- LIVERPOOL) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!
title