Bodrum'da otomobil ile kepçe çarpıştı: 1 ölü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobil ile kepçenin karıştığı trafik kazasında ağır şekilde yaralanan otomobil sürücüsü Mazlum Ali Kaplan(43) kurtarılamayarak yaşamını kaybetti.

Kaza, Dereköy Mahallesi'nde meydana geldi. Gümüşlük'ten Bodrum istikametine doğru seyreden otomobil, Dereköy'de ara sokaktan yola kontrolsüz şekilde çıkan kepçeye çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mazlum Ali Kaplan ağır şekilde yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaplan'ın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kepçeye çarpan otomobilin ağır hasar aldığı görüldü. Kepçe operatörü Reşat M.(18) jandarma ekiplerince gözaltına alındı. - MUĞLA