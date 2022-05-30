Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangın - Haberler

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda çıkan yangın, ekiplerinin müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangında birkaç dönüm alan zarar gördü.

Akşamüstü saatlerinde bulunan otluk ve makilik alanda bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Yerleşim yerlerine yakın bir alanda çıkan yangın, rüzgarla birlikte yayılmaya başladı. Alevlere, vatandaşlar yangın söndürme tüpleri ve bahçe hortumları ile müdahale etti.

İhbar üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Bodrum Orman İşletme Şefliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin ve aralarında çocukların da olduğu mahalle sakinlerinin müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden söndürüldü, soğutma çalışması yapıldı. 112 Acil Sağlık ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluğa karşı bölgede hazır bekledi.

Yangında, birkaç dönüm otluk ve makilik alan zarar gördü. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa