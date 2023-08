Bodrum'da otelde çatışma: 1 ölü, 4 yaralı

BODRUM'DAKİ OTEL CİNAYETİNDE 1'İ İNFAZ KORUMA MEMURU 5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, otelde çıkan çatışmada 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı olayın ardından 1'i infaz koruma memuru 5 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Olay, 27 Ağustos saat 23.00 sıralarında Göltürkbükü Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, otomobille otele gelen Ömer Ataş (28), Mert Ali A. (17), Emirhan B. ile aralarında husumet bulunan ve otelde konaklayan Ersin O., Ardahan B. (22) ve Yiğitcan B. (22) arasında silahlı çatışma çıktı. Oteldekiler ve bölgedeki vatandaşlar panik yaşarken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatışmada yaralanan Ardahan B. ve Yiğitcan B., Ersin O. tarafından otomobille kendi imkanlarıyla özel hastaneye götürülürken, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ömer Ataş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılardan Mert Ali A. (17) da ilk müdahalenin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ömer Ataş'ın cenazesi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ, ARALARINDA GARDİYANDA VAR

Olayla ilgili Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler geniş çaplı soruşturma başlattı. Bu kapsamda, olay günü arkadaşlarını hastaneye götüren Ersin O., Bodrum S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda infaz koruma memuru olarak görev yapan Burhan C. ile telefonla görüşüp, arabayı hastaneden almasını istedi. Hastaneye gelen Ersin O. arabayı da bıraktıktan sonra kayıplara karıştı. Otomobili götürmek üzere hastaneye gelen Burhan C. ve beraberindeki Mehmet S. ile Tarık A. jandarma ekipleri tarafından fark edilip, cinayet şüphelisine yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Hastanede tedavisi tamamlanan Mert Ali A., Emirhan B. ve gözaltındaki Burhan C. ile Mehmet S. ve Tarık A. işlemlerinin ardından öğle saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Ardahan B. ile Yiğitcan B.'nin de tedavileri sonrası adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

Bu arada Ersin O.'yu yakalamak için jandarma ekiplerince kurulan özel ekip, çalışmalarını sürdürüyor.