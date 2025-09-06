Haberler

Bodrum'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bodrum'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı hızlı müdahale ile kontrol altına alındı. Yangının, bölgedeki trafodan çıktığı tahmin ediliyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yangın Güvercinlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki trafodan çıktığı tahmin edilen yangın ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan alevleri söndürmek için bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun müdahalesi başladı. Hızlı ve yoğun müdahale sonuç verirken, yangın kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Herkes ekran başına! Türkiye-İspanya maçı şifresiz kanalda

Türkiye-İspanya maçı şifresiz kanalda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa'yı sağanak vurdu! Evleri su bastı, sular dize kadar çıktı

Bir ilimizi sağanak vurdu! Sular dize kadar çıktı, evleri su bastı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.