Muğla'nın Bodrum ilçesinde 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nun yatağında ölü bulunması ile ilgili tutuklanan anne ve babasının yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Turcen Sakallığlu'nun 15 gün boyunca Manisa Ruh ve Sinir Sağlığı Hastanesi'nde izlenmesine karar verdi.

Bodrum'da ölü bulunan genç kızın anne ve babasının yargılanması devam ediyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nun yatağında ölü bulunması ile ilgili tutuklanan anne ve babasının yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Turcen Sakallığlu'nun 15 gün boyunca Manisa Ruh ve Sinir Sağlığı Hastanesi'nde izlenmesine karar verdi.

Mazı Mahallesi Çocuk Mezarlığı mevkiinde ailesi ile birlikte yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Gamze Sakallıoğlu, 2022 yılı Ocak ayında annesi tarafından yatakta ölü bulunmuş, otopside boyun kemiğinin kırık olduğu ortaya çıkan genç kızın anne ve babası, cinayet şüphesiyle tutuklanmıştı.

Sakallıoğlu çiftinin Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına devam edildi. Davanın üçüncü duruşmasına Sakallıoğlu çiftinin kızları Fatma Köse, Zahide Mıstık, oğulları Mefar Sakallıoğlu ve taraf avukatlar katıldı.

Taraf avukatları dinleyen mahkeme heyeti, anne Turcen Sakallığlu ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu'nun akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için rapor talep etti. Duruşmada ayrıca Turcen Sakallığlu'nun Manisa Ruh ve Sinir Sağlığı Hastanesi'nde 15 gün boyunca izlenilmesi ve gözetim altında tutulması yönünde karar çıktı.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 31 Ocak 2024 tarihine erteledi. - MUĞLA