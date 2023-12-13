Bodrum'da öldürülen Rus kadın ve kızının cenazeleri teslim alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Litvanya uyruklu eski kocası Andrej Kuslevic tarafından öldürüldükten sonra yol kenarındaki uçuruma atılan Rus uyruklu Irina Dvizova (42) ile 15 yaşındaki kızı Dayana Dvizova'nın cenazeleri, 15 gün sonra teslim alındı.

Bodrum'da emlakçılık yapan Irina Dvizova ile kızı Dayana Dvizova'dan geçtiğimiz günlerde haber alamayan ve anne ile kızının yaşadığı evde kan izlerine rastlayan arkadaşlarının ihbarı üzerine geçen 28 Kasım günü yapılan aramada, ikilinin cesetleri İçmeler mevkisi Tavşanburnu yolu kenarında uçurumda bulunmuştu. Soruşturmanın devamında Rus kadının, paralı asker olduğu öğrenilen eski eşi Andrej Kuslevic'in (46) 20 Kasım günü Litvanya plakalı bir araçla Edirne Hudut Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı, Bodrum'da bir otelde konaklayıp ilçeden Irina Dvizova'ya ait araçla ayrıldığı, 24 Kasım günü de Irina Dvizova'dan doğan oğlu M.K. (5) ile Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Fransa'ya, oradan da Litvanya'ya geçtiği tespit edildi. Katil zanlısı olduğu belirlenen eski eşin yakalanması için uluslararası yazışmalar yapıldı.

Muğla Adli Tıp Kurumu morgundaki anne Irina Dvizova ile kızı Dayana Dvizova'nın cenazeleri yaklaşık 2 haftaya yakın süredir alınmamıştı. Anne ve kızının Rusya'ya götürülebilmesi için Rusya Başkonsolosluğu devreye girdi. Bugün Muğla'ya gelen yakınları tarafından alınan cenazeler, özel cenaze aracı ile Antalya Havalimanı'na götürüldü. - MUĞLA