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Bodrum'da Öğretmen Uyuşturucu Bahçesiyle Yakalandı

Bodrum'da Öğretmen Uyuşturucu Bahçesiyle Yakalandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, evinde uyuşturucu bitkileri yetiştiren bir öğretmen açığa alındı. Yapılan operasyonda evinde 9 kenevir bitkisi ve uyuşturucu kullanımına yönelik çeşitli aparatlarla tarım ilaçları bulundu. Şüpheli gözaltına alındı fakat adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde evini uyuşturucu bahçesine çeviren öğretmenin açığa alındığı bildirildi.

Kızılağaç Mahallesi'nde ikamet eden ve sınıf öğretmenliği yaptığı öğrenilen B.C. isimli şahsın Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ikametine narkotik arama köpeği desteğiyle operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada gardırop içerisinde 9 kök kenevir bitkisi, 3 adet uyuşturucu öğütme aparatı, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 35 adet kenevir ve skunk tohumu, 11 parçadan oluşan iklimlendirme ve ışık sistemi ve 8 litre zirai ilaç ve gübre ele geçirildi.

Gözaltına alınan öğretmen, karakoldaki Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Öğretmenin ayrıca açığa alınarak hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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