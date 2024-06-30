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Bodrum'da motosikletle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında motosikletle otomobil çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikletle otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Yalıkavak Mahallesi Bodrum Caddesi'nde yaşandı. Değirmenler mevkisine yakın bir noktada yaşanan kazada karşı istikametlerden gelen otomobil ile motosiklet virajda çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan kazazede özel bir hastaneye, diğer yaralı Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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