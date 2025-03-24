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Bodrum'da Motosikletin Otomobile Çarpması Güvenlik Kamerasında

Bodrum'da Motosikletin Otomobile Çarpması Güvenlik Kamerasında
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletli, sola dönüş yapan bir otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralı olarak kurtuldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikletin otomobile çarptığı trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Mumcular Mahallesi'nde seyreden otomobil, sola dönüş yapmaya çalıştı. O sırada otomobilin solundan geçmeye çalışan motosikletli, otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yolun karşı şeridine savrulurken, sürücü refüjdeki tabelalara çarparak durabildi. Motosikletli, kazayı hafif yaralı olarak atlattı.Kaza anı bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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