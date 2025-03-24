Bodrum'da Motosikletin Otomobile Çarpması Güvenlik Kamerasında

Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikletin otomobile çarptığı trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Mumcular Mahallesi'nde seyreden otomobil, sola dönüş yapmaya çalıştı. O sırada otomobilin solundan geçmeye çalışan motosikletli, otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yolun karşı şeridine savrulurken, sürücü refüjdeki tabelalara çarparak durabildi. Motosikletli, kazayı hafif yaralı olarak atlattı.Kaza anı bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı. - MUĞLA