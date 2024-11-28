Üye Girişi
Haberler
Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı

Piyasaları sarsan sahte dolar iddiası için harekete geçildi

 Halep'te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi

Rejim karşıtı grup 32 bölgeyi ele geçirdi, 10 bin sivil evlerini terk etti

 Muhtarın yerine kayyum atandı

Muhtarın yerine kayyum atandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözlerinin hedefinde Cübbeli mi var?

O sözler Cübbeli'ye mi?

Bodrum'da Motosiklet Kazasında 16 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Bodrum'da Motosiklet Kazasında 16 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mehmet Yiğit Türker, çarpan otomobilin etkisiyle ağır yaralanarak hastanede yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde Yalıkavak Dirmil Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Yiğit Türker'in kullandığı 48 ALS 963 motosiklete, A.K. idaresindeki 48 AAD 293 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Türker, kaldırıldığı Acıbadem Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Türker'in bugün öğleyin Yemiş Camii'nde kılınacak namazın ardından Yemiş Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman? Meteoroloji'den İstanbul kar yağışı uyarısı! Suriye Milli Ordusu kimdir? DEPREM NEREDE OLDU? 28 Kasım son deprem raporları! MARAŞ'TA DEPREM! Maraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 28 Kasım Maraş'ta nerede deprem oldu? Seda Bakan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Seda Bakan hangi dizi ve filmlerde oynadı? Sosyal medyaya yaş sınırı mı geliyor? Instagram, TikTok, Facebook, YouTube yaş sınırı ne olacak? Az önce deprem mi oldu? 28 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Didem Kınalı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Didem Kınalı kaç yaşında, nereli? Didem Kınalı biyografisi! Gültekin Uysal kimdir? Halk Tv konuğu Gültekin Uysal kaç yaşında, nereli? Gültekin Uysal biyografisi! Masterchef 28 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? A101 28 KASIM 2024 KATALOĞU 28 Kasım A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.