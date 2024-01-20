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Bodrum'da Motosiklet Kazası: Genç Kız Hayatını Kaybetti

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen kazada 22 yaşındaki Ayşegül Baloğlu isimli genç kız hayatını kaybetti. Motosiklete çarpan, araç sürücüsünün ise 1.36 promil alkollü olduğu iddia edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen kazada 22 yaşındaki Ayşegül Baloğlu isimli genç kız hayatını kaybetti. Motosiklete çarpan, araç sürücüsünün ise 1.36 promil alkollü olduğu iddia edildi.

Kaza, Yalıkavak- Bodrum yolunda meydana geldi. Yalıkavak'tan Bodrum istikametine giden 48 ANY 363 plakalı hafif ticari araç, Yakaköy Türkmen Mahallesi yol ayrımında karşı istikametten gelen 48 AOY 737 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yol kenarına devrilirken hafif ticari araç yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsü Ayşegül Baloğlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Motosiklette bulunan yaralı C.Y. (26) ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif ticari araç sürücüsü, gözaltına alındı. Olay yerine gelen Bodrum Cumhuriyet Savcısı olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerin ardından genç kızın cansız bedeni Bodrum Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan C.Y.'nin ise ağır yaralı olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle tek şeride düşen Yalıkavak - Bodrum yolu tekrar çift yönlü trafiğe açıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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