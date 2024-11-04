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Bodrum'da Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Bodrum'da Motosiklet Kazası: 16 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 16 yaşındaki Taylan Dirik, kullandığı motosikletle ağaca çarparak hayatını kaybetti. Genç sürücü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ağaca çarpan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Gölköy Mahallesi Cennetkoyu yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taylan Dirik'in (16) kullandığı motosiklet, sürücüsünün virajda hakimiyetini kaybetmesi ile ağaca çarptı. Kazada ağır yaralanan genç, bölgeye gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Dirik'in ölüm haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Dirik, Uğur Camii'nde kılınacan cenaze namazının ardından Bitez Mezarlığı'na defnedildi.

Taylan Dirik'in Mesleki Eğitim Merkezi'nde elektrik elektronik bölümünde okuduğu öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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