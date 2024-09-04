Bodrum'da motosiklet hırsızlığı ve silahlı yaralama şüphelisi yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir ayda motosiklet hırsızlığı ve silahlı yaralama gibi 13 ayrı suçtan aranan A.Ç, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Gölköy Mahallesi'nde 2 Eylül günü meydana gelen 2 motosiklet hırsızlığı olayının failinin yakalanması maksadıyla Bodrum JASAT ekibi tarafından çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışması neticesinde şüphelinin aynı zamanda Bodrum bölgesinde Ağustos ayı içerisinde meydana gelen 9 adet motosiklet hırsızlığı, 1 adet motosikletin yağmalanması ve 1 adet silahla yaralama olmak üzere 11 olayın daha faili olan A.Ç.(29) olduğu belirlendi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan 13 olayın şüphelisi A.Ç., dün çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - MUĞLA