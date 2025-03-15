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Bodrum'da Motoryat Kaptanı Pasarella ile Yat Arasında Sıkışarak Hayatını Kaybetti

Bodrum'da Motoryat Kaptanı Pasarella ile Yat Arasında Sıkışarak Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bakımını yaptığı motoryatta pasarella ile yat arasına sıkışan kaptan Soner Uysal, hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından Uysal'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bakımını yaptığı motoryatta pasarella ile yat arasına sıkışan kaptan Soner Uysal, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Turgutreis'teki marinada meydana geldi. Kaptanı olduğu motoryatın bakımını yapan Soner Uysal, kontrolsüz şekilde çalışan pasarella ile yat arasına sıkıştı. Çevredeki diğer kaptanlar ve yat sahipleri Uysal'a ilk müdahaleyi yaparak durumu sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Uysal'ı ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Uysal, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Uysal'ın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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