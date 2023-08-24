Bodrum'da minibüs kavgası: Trafik polisi bıçaklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde minibüs şoförü ile yolcular arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan trafik polisi, bıçakla bacağından yaralandı. Olay sonucunda polis memuru hastaneye kaldırıldı ve minibüs şoförü gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde minibüs şoförü ile yolcular arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan trafik polisi, bıçakla bacağından yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Eski Otogar'da meydana geldi. Yalıkavak minibüsünün şoförü T.E. ile aracın zamanında kalkmadığını öne süren yolcular arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgayı gören trafik polisleri, araya girdi. Bu sırada polislerden biri, T.E. tarafından bacağından bıçaklandı. Bacağında 10 santimlik kesik oluşan polis memuru, hastaneye kaldırıldı. Minibüs şoförü T.E. gözaltına alındı.