Bodrum'da minibüs kavgası: Polis bıçaklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde minibüs şoförü ile yolcular arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan polis, bacağından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Eski Otogar içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, Yalıkavak minibüsünün zamanında kalkmaması nedeniyle yolcular ve şoför T.E. arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgayı eski otogar içerisindeki trafik polisleri ayırmaya çalıştı. Arbede esnasında minibüs şoförü elindeki bıçağı salladı. Bıçak, polis memurun bacağını kesti. Bacağında yaklaşık 10 santimetrelik kesik oluşan polis, 112 Acil Sağlık ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. Şoför T.E. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - MUĞLA