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Bodrum'da Minibüs Devrildi, 3 Yaralı

Bodrum'da Minibüs Devrildi, 3 Yaralı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yol kenarına devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı. Sürücünün kontrolünden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan kişilerin sağlık durumları iyi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yol kenarına devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Mumcular- Güvercinlik karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doğan T.(57) yönetimindeki 48 BB 6559 plakalı yolcu minibüsü, direksiyon milinin arızalanması sonucu sürücünün kontrolünden çıktı. Yol kenarına devrilen minibüsün sürücüsü Doğan T. ile yolcular Nazan K.(46) ile Hakan B.(51) yaralandı. İhbarın ardından 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri kaza yerine sevk edildi. Genel sağlık durumları iyi olan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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