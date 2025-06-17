Bodrum'da Midtown AVM'de Geri Dönüşüm Alanında Yangın Çıktı

Bodrum'da Midtown AVM'de Geri Dönüşüm Alanında Yangın Çıktı
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Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Midtown Alışveriş Merkezi'nde bir işletmenin geri dönüşüm bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Midtown Alışveriş Merkezi içerisindeki bir işletmenin geri dönüşüm alanında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Ortakent Mahallesi'nde bulunan Midtown AVM içerisindeki bir işletmenin geri dönüşüm bölümünde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında yoğun dumanlar çevrede endişeye neden oldu. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, geri dönüşüm atıklarının bulunduğu alandaki yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın tamamen söndürülürken, geri dönüşüm alanında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeniyle ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

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