Bodrum'da Midtown AVM'de Geri Dönüşüm Alanında Yangın Çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Midtown Alışveriş Merkezi içerisindeki bir işletmenin geri dönüşüm alanında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Ortakent Mahallesi'nde bulunan Midtown AVM içerisindeki bir işletmenin geri dönüşüm bölümünde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında yoğun dumanlar çevrede endişeye neden oldu. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, geri dönüşüm atıklarının bulunduğu alandaki yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın tamamen söndürülürken, geri dönüşüm alanında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayda yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeniyle ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - MUĞLA