Bodrum'da Makilik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Bodrum'da Makilik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ve havadan müdahalelerle 3 saat içinde kontrol altına alındı. Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle 3 saat içinde kontrol altına alındı. Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yangın, saat 15.30 sıralarında İslamhaneleri Mahallesi'ndeki makilik alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Yerleşim alanlarına ve büyükbaş hayvan çiftliklerine yakın noktada çıkan yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu 3 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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