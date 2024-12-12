Bodrum'da Makas Atan Araç Yaya Canını Aldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makas atarak ilerleyen otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sürücünün makas atarak giderken direksiyon hakimiyetini kaybettiği görülüyor.

Kaza, öğle saatlerinde, Konacık Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Turgutreis yönünde makas atarak seyreden Umut C. idaresindeki 48 US 752 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Alper Çalık'a (44) çarptı. Çalık'ı önüne alıp akaryakıt istasyonuna yönelen otomobil park halindeki 34 UD 4646 plakalı otomobile de çarpıp oto yıkama istasyonuna girerek durabildi. Kazada otomobilin çarpıp sürüklediği Alper Çalık, olay yerinde can verdi.

Kazada otomobil sürücüsü Umut C. ile araçta bulunan Emirhan V. yaralandı. İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve zabıta ekipleri geldi. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün tedavisinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Alper Çalık'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Öte yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sürücünün makas atarak giderken direksiyon hakimiyetini kaybettiği görülüyor. - MUĞLA