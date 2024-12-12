Üye Girişi
Haberler
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'daki Emevi Camii'nde

Tarihi an! MİT Başkanı İbrahim Kalın, Emevi Camii'nde

 İsrail, Suriye'yi neden işgale başladı? İşte Netanyahu'nun yeni bahanesi

İşte Netanyahu'nun yeni işgal için bahanesi

 Almanya'da en az 3 günlük acil durum malzemesi stoklanması önerildi

Acil durum ilan ettiler: En az 3 günlük erzak stoklayın
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Bodrum'da Makas Atan Araç Yaya Canını Aldı

Bodrum'da Makas Atan Araç Yaya Canını Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makas atarak ilerleyen otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü ve araçta bulunan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makas atarak ilerleyen otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sürücünün makas atarak giderken direksiyon hakimiyetini kaybettiği görülüyor.

Kaza, öğle saatlerinde, Konacık Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Turgutreis yönünde makas atarak seyreden Umut C. idaresindeki 48 US 752 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Alper Çalık'a (44) çarptı. Çalık'ı önüne alıp akaryakıt istasyonuna yönelen otomobil park halindeki 34 UD 4646 plakalı otomobile de çarpıp oto yıkama istasyonuna girerek durabildi. Kazada otomobilin çarpıp sürüklediği Alper Çalık, olay yerinde can verdi.

Kazada otomobil sürücüsü Umut C. ile araçta bulunan Emirhan V. yaralandı. İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve zabıta ekipleri geldi. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün tedavisinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Alper Çalık'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Öte yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sürücünün makas atarak giderken direksiyon hakimiyetini kaybettiği görülüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İki ile yeni havalimanı geliyor
img

Gözlüklerinden kurtulmak isterken hayatı karardı
img

Yeni banknot iddiaları tekrar gündemde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 12 Aralık Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Gaziantep GASKİ su kesintisi! İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli 12-13 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef eleme adayları kim? 12 Aralık Perşembe bugün kimler potada? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 12 Aralık Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 12-13 Aralık Bayrampaşa, Esenyurt, Güngören su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 12-13 Aralık İnegöl, Gemlik, Mudanya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Konyaaltı, Serik 12-13 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Siyah Kalp 13. bölüm tek parça full HD izleme linki Siyah Kalp 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? ASKİ Ankara su kesintisi! 12-13 Aralık Çankaya, Sincan, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.