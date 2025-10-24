Bodrum'da Lastik Botun Alabora Olması: 16 Düzensiz Göçmenin Cansız Bedenine Ulaşıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik botun alabora olması sonrası içindeki 18 kişiden 2'si sağ olarak kurtarılırken 16 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bodrum ilçemizde kayıp olduğu değerlendirilen düzensiz göçmenlere yönelik Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde; 77 personel, 13 araç, 4 sahil güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik Özel Dalış Timi, 1 termal İHA ve 1 helikopter ile yapılan arama kurtarma çalışmalarında; 2 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldı. Ayrıca göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şahıs ve 16 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı" denildi. - MUĞLA