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Bodrum'da lastik bot arızalandı, 14 kişi kurtarıldı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan gitmek için bindikleri lastik botun arızalanması üzerine sürüklenen bottaki 14 kişi kurtarıldı, 6 kişinin arama çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde Yunanistan adalarına yasa dışı yollardan gitmek için bindikleri lastik botun arızalanması üzerine sürüklenen bottaki 14 kişi kurtarıldı, 6 kişinin arama çalışmaları devam ediyor.

Saat 02.36'da, Bodrum ilçesi açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan lastik botun motor arızası nedeniyle yardım talebinde bulunduğu bilgisini alan sahil güvenlik ekipleri bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk etti. Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik botu tarafından lastik bot içerisindeki 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenlerden alınan ilk bilgiler doğrultusunda 6 düzensiz göçmenin intikal esnasında denize düştüğü bilgisinin alınması üzerine bölgeye Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 1'er İnsansız Hava Aracı, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 3 Sahil Güvenlik Botu ve 2 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edilerek başlatılan arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

Kayıp olduğu değerlendirilen 6 düzensiz göçmenin bulunması maksadıyla bölgede sürdürülen arama kurtarma faaliyetlerine devam edileceği açıklandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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