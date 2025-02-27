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Bodrum'da Köpeğin Havlamasıyla Yola Fırlayan Adam Çöp Kamyonunun Altında Kaldı

Bodrum'da Köpeğin Havlamasıyla Yola Fırlayan Adam Çöp Kamyonunun Altında Kaldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir köpeğin havlaması sonucu panikleyen bir adam yol kenarına fırlayarak çöp kamyonunun altında kalıp yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde köpeğin havlamasından irkilen adam panikleyerek yola fırlayınca çöp kamyonunun altında kalarak yaralandı. Meydana gelen kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün saat 19.15 sıralarında İslamhaneleri Mahallesi Turgutreis-Milas kara yolunda yaşandı. İddiaya göre, kaldırımda yürüyen Şahin Atiz, bir bahçedeki köpeğin aniden havlamasıyla panikleyerek yola fırladı. Bu sırada O.A. yönetimindeki 07 BZJ 453 plakalı çöp kamyonu hızla ilerlerken Atiz'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Atiz yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve trafik polisi ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, özel hastaneye kaldırıldı. Kamyon sürücüsü O.A. ise ifadesi alınmak üzere jandarma tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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