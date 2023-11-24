Bodrum'da köpeğe saldıran sürücü güvenlik kamerasına yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kamyonetiyle yoldan geçen sürücünün kendisine havlayan köpeğe sert cisimle vurması güvenlik kamerasına yansıdı. Köpeğin sahibi jandarmaya şikayetçi oldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kamyonetiyle yoldan geçen sürücünün kendisine havlayan köpeğe sert cisimle vurması güvenlik kamerasına yansıdı.

Akyarlar Şükrü Çürük Sokak'tan kamyonetiyle geçen kimliği henüz öğrenilemeyen sürücü, aracı duraklattıktan sonra havlayarak kamyoneti takip eden köpeğe elindeki sert cisimle vurdu.

Durumu fark eden ve kamyonetin arkasından koşan köpeğin sahibi, araca yetişemedi. Köpeğin sahibi jandarmaya giderek şüpheliden şikayetçi oldu.

Öte yandan olay, bölgedeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kamyonet sürücüsünün köpeğe vurarak uzaklaştığı ve geri dönerek kamyonetiyle aynı bölgeden geçtiği görülüyor.