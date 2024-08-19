Bodrum'da köpeğe çarpan kamyonet sürücüsü kaçtı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yolda yatan köpeğe çarpan kamyonet sürücüsü durmayıp yoluna devam ederken, köpek ise telef oldu.

Olay, önceki gün gece saatlerinde Kızılağaç Mahallesi Yavuz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede yatan 'Tarzan' adlı köpek, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen kamyonetin altında kaldı. Kamyonetin altında metrelerce sürüklenen köpek, birkaç dakika sonra olay yerinde telef olurken, kamyonet sürücüsünün ise durmayıp hızla olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

Yaşanan olay güvenlik kameralarına yansırken, görüntülerde kamyonetin caddede seyrettiği, köpeğe çarparak yoluna devam ettiği görülüyor. - MUĞLA