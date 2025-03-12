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Bodrum'da Kontrolden Çıkan Araç Kokoreç Dükkanına Daldı

Bodrum'da Kontrolden Çıkan Araç Kokoreç Dükkanına Daldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, kokoreç dükkanına çarparak durdu. Sürücü olay yerinden kaçarken, işletmede maddi hasar meydana geldi ve kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, kokoreç dükkanına daldı. Kazanın ardından sürücü, aracı olduğu yerde bırakıp kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, Turgutreis Mehmet Hilmi Caddesi'nde seyreden otomobil, bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Park halindeki bir araca çarptıktan sonra yolun karşısına geçen otomobil, kara yolu kenarındaki kokoreççinin camekanına çarparak durdu.

O sırada işletme içerisinde bulunanlar büyük panik yaşadı. Kazadan sonra otomobilden inen sürücü, hiçbir şey olmamış gibi yaya olarak bölgeden uzaklaştı. İhbarın ardından bölge trafik ve jandarma ekibi olay yerine geldi. Kazaya karışan araç bölgeden kaldırılırken işletmede maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, işletmede aracın çarptığı noktada küçük bir kız çocuğunun bulunduğu, kazadan kısa süre önce oradan ayrıldığı öğrenilirken, kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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