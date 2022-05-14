Bodrum'da kaza: 1 yaralı - Haberler

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Bodrum'da kaza: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bodrum'da kaza: 1 yaralı

Bodrum ilçesinde aracını şarampole kaydıran sürücü İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

BODRUM, MUĞLA (İHA) - Bodrum ilçesinde aracını şarampole kaydıran sürücü İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Bodrum Dirmil Mahallesi Şendoğan Caddesi Emek İnşaat Şantiyesi yakınında 48 BN 216

Plakalı aracın sürücüsü aracını kaydırması sonuç şarampole yuvarlandı. 112 Acil Çağrı Merkezine bili verilmesi üzerine olay yerine Büyükşehir Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası ters dönen aracın içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerini müdahalesi ile sıkıştığı yerden kurtarılarak 112 ambulans ekiplerine teslim edildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye, İnşaat, Bodrum, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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