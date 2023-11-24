Bodrum'da kamyonet sürücüsü köpeği darp etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir kamyonet sürücüsü, kendisine havlayan köpeği darp ederek uzaklaştırdı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde kamyonet sürücüsü, aracını durdurup kendisine havlayan köpeği, elindeki cisimle vurarak uzaklaştırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Akyarlar Şükrü Çürük Sokak'ta meydana geldi. Sokaktan kamyoneti ile geçen sürücü, aracını durdurdu. Ardından inip, elindeki bir cisimle, havlayarak kamyonetin peşinden gelen köpeğe vurdu. Tekrar aracına binen sürücü, küfrederek bölgeden uzaklaştı. Durumu fark eden köpeğin sahibi Cemre Pekoğlu, sürücünün arkasından koştu fakat yetişemedi. Motosikletine binip kamyonetin peşinden giden Pekoğlu, kamyoneti bulamadı. Pekoğlu, olayla ilgili jandarmaya suç duyurusunda bulundu.

Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, kamyonet sürücüsünün köpeğe vurup, olay yerinden ayrılması ve bir süre sonra geri gelmesi yer alıyor. (DHA)