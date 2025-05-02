İstanbul'da bir deprem daha! Büyüklüğü düşük olsa da korkuttu

İstanbul'da bir deprem daha! Büyüklüğü düşük olsa da korkuttu
Depremde ölenlerin altınlarını çalan polis ihraç edildi

Depremde ölenlerin altınlarını çalan polis ihraç edildi
İki ünlü su firmasına Rekabet Kurulu'ndan ceza

Yaptıkları yanlarına kalmadı! İki ünlü su firmasına büyük ceza
Dünyanın gözü bu bacadan çıkacak dumanda! Papa seçiminde Konklav süreci başlıyor

Dünyanın gözü bu bacadan çıkacak dumanda

Bodrum'da Kadın Çalışana Şiddet: Darp Anları Kamerada

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir iş yerinde çalışan genç kadın, mesai arkadaşı tarafından darbedildi. Saldırganın acımasız hareketleri güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili şikayetçi olan kadın, saldırgan hakkında işlem başlatılmasını sağladı.

Bodrum'da kadın çalışana dehşeti yaşattı: Saldırganın acımasızca darp ettiği anlar kamerada

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir iş yerinde yaşanan şiddet olayı kameralara yansıdı. Sabah saatlerinde işbaşı yapan genç kadın, mesai arkadaşı tarafından tekme tokat darbedildi.

Olay, Turgutreis Bahçelievler Mahallesi'nde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aynı iş yerinde çalışan 22 yaşındaki Birsen D. ile 25 yaşındaki A. Koç arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Koç, genç kadını darp etmeye başladı. İddiaya göre adam kadının boğazı sıkarak, yumrukladı ve ağır hakaretler etti.

Şiddet anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde genç kadının, hiçbir karşılık vermeden saldırıya uğradığı anlar dikkat çekti. Yaşadıklarının ardından karakola giderek şikayetçi olan Birsen D. başvurusu üzerine A. Koç hakkında işlem başlatıldı. Koç'a önleyici tedbir kararı uygulanırken, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.