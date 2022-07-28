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Bodrum'da kaçmaya çalışan lüks yat, ateş açılarak durduruldu

Bodrum'da kaçmaya çalışan lüks yat, ateş açılarak durduruldu Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik botu ile lüks bir yat arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı.

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Bodrum'da kaçmaya çalışan lüks yat, ateş açılarak durduruldu

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik botu ile lüks bir yat arasında nefes kesen kovalamaca yaşandı. Uyuşturucu ihbarı nedeniyle durdurulmak istenen tekne, ihtarlara rağmen durmayıp Türk karasularından çıkmak üzereyken ateş açılarak durduruldu.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün sabah saatlerinde Yalıkavak açıklarında ABD bayraklı 27 metre boyundaki lüks yat ile Sahil Güvenlik botu arasında kovalamaca yaşandı. İddiaya göre, teknede uyuşturucu bulunduğu yönünde ihbar alarak harekete geçen Sahil Güvenlik ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan yat, Yunan karasularına yöneldi. Sahil Güvenlik ekipleri de yatı takibi sürdürdü. Ekiplerin yatı, Yunan karasularına girmek üzereyken zor kullanarak ateş açarak durduğu öğrenildi. Yata yandan çarparak içeriye giren Sahil Güvenlik ekipleri yatın içerisinde bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı. Yatın içerisinde uzun süre arama yapan ekipler yakalanan şahısların üzerinde cep telefonu olmaması, teknede bir adet telefon olması dikkatlerden kaçmadı. Kovalamaca anları ise, bölgede yaşayan bazı vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan - 3. Sayfa

Bodrum Muğla 3. Sayfa Haberler

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